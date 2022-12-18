Месси забил 12-й гол на ЧМ и догнал Пеле. До рекорда Клозе 4 мяча

забил 12-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной реализовал пенальти в первом тайме финального матча ЧМ-2022 против .

Это шестой гол аргентинца на нынешнем турнире и двенадцатый в общей сложности на чемпионатах мира. По голам на ЧМ Месси догнал Пеле.

Рекорд принадлежит бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе, на счету которого 16 голов на чемпионатах мира.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала .

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