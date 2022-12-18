Месси забил 12-й гол на ЧМ и догнал Пеле. До рекорда Клозе 4 мяча

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Лионель Месси забил 12-й гол на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины реализовал пенальти в первом тайме финального матча ЧМ-2022 против Франции.

Это шестой гол аргентинца на нынешнем турнире и двенадцатый в общей сложности на чемпионатах мира. По голам на ЧМ Месси догнал Пеле.

Рекорд принадлежит бывшему нападающему сборной Германии Мирославу Клозе, на счету которого 16 голов на чемпионатах мира.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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