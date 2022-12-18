Месси забил с пенальти за фол Дембеле на Ди Марии в матче Аргентина – Франция

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в финале ЧМ-2022.

На 21-й минуте вингер Анхель Ди Мария обыграл полузащитника Усмана Дембеле на фланге и был сбит им уже в штрафной площади. Главный арбитр Шимон Марчиняк назначил одиннадцатиметровый удар.

Месси с точки пробил в правый от себя нижний угол ворот, голкипер Уго Льорис прыгнул в левый.

ЧМ-2022. Финал. Аргентина играет с Францией. 1:0 – Месси открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция

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