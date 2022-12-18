Месси, Мбаппе, Жиру, Ди Мария, Гризманн, Де Поль, Рабьо и Альварес выйдут в старте на финал ЧМ-2022

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Уго Льорис ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Николас Отаменди Оливье Жиру Антуан Гризманн Рафаэль Варан Адриен Рабьо Родриго Де Поль Николас Тальяфико Килиан Мбаппе Маркос Акунья Дайо Упамекано Усман Дембеле Жюль Кунде Науэль Молина Кристиан Ромеро Алексис Мак Аллистер Орельен Тчуамени Хулиан Альварес Энцо Фернандес Футбол

Стали известны составы Франции и Аргентины на финал ЧМ-2022.

Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайо Упамекано, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.

Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Маркос Акунья (получил травму перед матчем, с первых минут сыграет Николас Тальяфико – прим. Sports.ru), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Анхель Ди МарияЛионель Месси, Хулиан Альварес. 

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные