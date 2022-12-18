Месси, Мбаппе, Жиру, Ди Мария, Гризманн, Де Поль, Рабьо и Альварес выйдут в старте на финал ЧМ-2022
Стали известны составы Франции и Аргентины на финал ЧМ-2022.
Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайо Упамекано, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Маркос Акунья (получил травму перед матчем, с первых минут сыграет Николас Тальяфико – прим. Sports.ru), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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