Месси, Мбаппе, Жиру, Ди Мария, Гризманн, Де Поль, Рабьо и Альварес выйдут в старте на финал ЧМ-2022

Стали известны составы Франции и Аргентины на финал ЧМ-2022.

Стартовый состав сборной : Уго Льорис, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайо Упамекано, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, , , , Оливье Жиру.

Стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Маркос Акунья (получил травму перед матчем, с первых минут сыграет Николас Тальяфико – прим. Sports.ru), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина, Алексис Мак Аллистер, Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, , , Хулиан Альварес.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , где сыграют и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ