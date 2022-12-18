Месси побил рекорд Маттеуса по матчам на ЧМ. Лео проводит 26-ю игру

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лионель Месси Лотар Маттеус лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу рекорды ЧМ-2022 Футбол

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси проводит 26-й матч на чемпионатах мира.

Капитан южноамериканской команды вышел в стартовом составе на финал ЧМ-2022 против Франции.

35-летний нападающий «ПСЖ» побил рекорд по играм на ЧМ, принадлежавший экс-защитнику сборной Германии Лотару Маттеусу.

Со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022.

Лотар Маттеус: «Месси – футболист тысячелетия. От всего сердца желаю ему победы на ЧМ»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные