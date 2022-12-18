Месси побил рекорд Маттеуса по матчам на ЧМ. Лео проводит 26-ю игру
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси проводит 26-й матч на чемпионатах мира.
Капитан южноамериканской команды вышел в стартовом составе на финал ЧМ-2022 против Франции.
35-летний нападающий «ПСЖ» побил рекорд по играм на ЧМ, принадлежавший экс-защитнику сборной Германии Лотару Маттеусу.
Со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022.
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