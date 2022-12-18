Месси побил рекорд Маттеуса по матчам на ЧМ. Лео проводит 26-ю игру

Форвард сборной Лионель Месси проводит 26-й матч на чемпионатах мира.

Капитан южноамериканской команды вышел в стартовом составе на финал против Франции.

35-летний нападающий « » побил рекорд по играм на ЧМ, принадлежавший экс-защитнику сборной Германии Лотару Маттеусу.

Со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала .

Лотар Маттеус: «Месси – футболист тысячелетия. От всего сердца желаю ему победы на ЧМ»

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