«Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял Кубок мира над головой». Леандро Фернандес о финале ЧМ-2022

поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«С самой первой игры чемпионата мира весь наш народ сильно верит, что Аргентина может выиграть мундиаль в Катаре. Надеюсь, что сегодня мы увидим праздник футбола. Финал будет жарким.

Молюсь, чтобы Месси повторил успех и поднял кубок мира над головой. Он лучший игрок на этом ЧМ. Из всех футболистов сборной Аргентины Лео заслужил кубок мира больше, чем кто-либо», – сказал бывший аргентинский футболист московского «Динамо».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ