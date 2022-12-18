«Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял Кубок мира над головой». Леандро Фернандес о финале ЧМ-2022

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Леандро Фернандес поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«С самой первой игры чемпионата мира весь наш народ сильно верит, что Аргентина может выиграть мундиаль в Катаре. Надеюсь, что сегодня мы увидим праздник футбола. Финал будет жарким.

Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял кубок мира над головой. Он лучший игрок на этом ЧМ. Из всех футболистов сборной Аргентины Лео заслужил кубок мира больше, чем кто-либо», – сказал бывший аргентинский футболист московского «Динамо».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

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