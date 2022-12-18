Президент «ПСЖ» надеется на победу Франции на ЧМ: «Отдал бы трофей и Мбаппе, и Месси, если мог бы»
Президент «ПСЖ» надеется на победу Франции на ЧМ-2022.
«С нетерпением жду финала. Очень приятно посетить игру.
Надеюсь на победу Франции, но Аргентина тоже провела хороший чемпионата мира с Лионелем Месси.
Если бы я мог, то отдал бы трофей им [Месси и Мбапее] обоим!» – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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