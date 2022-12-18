Президент «ПСЖ» надеется на победу Франции на ЧМ: «Отдал бы трофей и Мбаппе, и Месси, если мог бы»

Президент « » надеется на победу Франции на .

«С нетерпением жду финала. Очень приятно посетить игру.

Надеюсь на победу , но тоже провела хороший чемпионата мира с .

Если бы я мог, то отдал бы трофей им [Месси и Мбапее] обоим!» – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ