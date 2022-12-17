Президент «ПСЖ»: «Все критиковали Катар перед началом ЧМ-2022, сейчас слышу позитив. Мы хотели организовать турнир в истории»
Президент «ПСЖ» считает, что Катару удалось провести идеальный чемпионат мира.
«Мы хотели организовать лучший чемпионат мира в истории. Я тоже катарец. Очень горжусь, когда вижу стадионы, матчи, качество игры, болельщиков, СМИ. Это нечто прекрасное для нас.
СМИ задавали много вопросов о ЧМ-2022, и я всегда отвечал, что не занимаюсь организацией. Я не вхожу в состав оргкомитета, не имею к этому никакого отношения.
Но хочу сказать одно: все катарцы, и даже некатарцы, проживающие в Катаре, мы все были организаторами чемпионата мира. Это нечто уникальное.
Перед чемпионатом мира все СМИ критиковали Катар. Потом люди приехали сюда, и сейчас я слышу позитивные вещи в СМИ.
Мы видим, что катарцы – неплохие люди. Мы предложили наше сердце, нашу страну для всех. Это наша культура.
СМИ говорят мне: «Вы всегда такие или только ради чемпионата мира?». До чемпионата мира, после него, мы остаемся прежними.
Нас всего 350 тысяч катарцев, нас немного, но мы гордимся своей страной и тем, что мы сделали. Думаю, что это был идеальный чемпионат мира», – сказал Нассер Аль-Хелайфи
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