Президент «ПСЖ»: «Все критиковали Катар перед началом ЧМ-2022, сейчас слышу позитив. Мы хотели организовать турнир в истории»

Президент « » считает, что Катару удалось провести идеальный чемпионат мира.

«Мы хотели организовать лучший чемпионат мира в истории. Я тоже катарец. Очень горжусь, когда вижу стадионы, матчи, качество игры, болельщиков, СМИ. Это нечто прекрасное для нас.

СМИ задавали много вопросов о , и я всегда отвечал, что не занимаюсь организацией. Я не вхожу в состав оргкомитета, не имею к этому никакого отношения.

Но хочу сказать одно: все катарцы, и даже некатарцы, проживающие в Катаре, мы все были организаторами чемпионата мира. Это нечто уникальное.

Перед чемпионатом мира все СМИ критиковали Катар. Потом люди приехали сюда, и сейчас я слышу позитивные вещи в СМИ.

Мы видим, что катарцы – неплохие люди. Мы предложили наше сердце, нашу страну для всех. Это наша культура.

СМИ говорят мне: «Вы всегда такие или только ради чемпионата мира?». До чемпионата мира, после него, мы остаемся прежними.

Нас всего 350 тысяч катарцев, нас немного, но мы гордимся своей страной и тем, что мы сделали. Думаю, что это был идеальный чемпионат мира», – сказал

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