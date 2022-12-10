Нордин Амрабат призвал «ПСЖ» приобрести своего брата Софьяна: «Представьте связку с Верратти, ох.... Аль-Хелайфи, подпиши его!»

Нордин Амрабат призвал президента «ПСЖ» подписать своего брата, Софьяна.

26-летний Софьян Амрабат, представляющий «Фиорентину», сейчас выступает в составе сборной Марокко на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира заслуживает внимания наравне с Лигой чемпионов, а здесь Софьян в центре внимания, на сцене. На мой взгляд, он очень хорошо подошел бы «ПСЖ». Представьте себе связку с Марко Верратти, оооох...

Так что Нассер Аль-Хелайфи, если ты читаешь это, подпиши моего брата!» – сказал 35-летний Нордин Амрабат в интервью L’Équipe.

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