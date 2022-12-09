Президент «ПСЖ»: «Мбаппе горд, что играет во Франции. Великолепный человек и прекрасный игрок»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высоко отозвался о Килиане Мбаппе.

«Я считаю его прекрасным игроком и великолепным человеком, это профессионал. Для меня ключевым моментом стало то, что он остался в «ПСЖ» и не ушел бесплатно. Это важный момент, но, как я всегда говорил, я никогда не переставал доверять ему и его семье. И с Мбаппе, и с его семьей у нас сложились особые отношения, поэтому... Он парижанин, француз. Он гордится тем, что играет во Франции.

Мбаппе сыграет против Англии. Для этого все и затевалось – он представляет Францию. Он играет за сборную, но представляет и клуб», – сказал Аль-Хелайфи.

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