«США – расистская страна. В Катаре много погибших на стройках, гомофобия, проблемы с правами женщин». Линекер о том, что везде свои трудности

Гари Линекер рассказал, какие проблемы существуют в Катаре и США.

Ведущий BBC и экс-футболист сборной Англии критически отзывался о решении отдать Катару ЧМ-2022 из-за проблем с правами человека и ситуацией с рабочими-мигрантами, которые строили инфраструктуру к турниру.

При этом Линекер отправился в Катар освещать чемпионат мира. Генсек ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади раскритиковал BBC и Линекера за работу на матче открытия и отсутствие «сбалансированной точки зрения».

Выступая в подкасте The News Agents, Линекер подчеркнул, что социальные проблемы должны освещаться всегда, независимо от страны.

«[В Катаре] много людей погибло при строительстве стадионов. Да, стадионы необыкновенные, самые красивые из всех, которые я когда-либо видел, но за них пришлось заплатить огромную цену. Гомофобия – проблема, есть проблемы и с правами женщин.

Для меня проблемы всегда были больше связаны с коррупцией. Вообще, как я уже говорил ранее, мне кажется, почти в каждой стране, включая нашу, есть проблемы.

Через четыре года мы отправляемся в США, Канаду и Мексику, но очевидно, что США – чрезвычайно расистская страна, поэтому там всегда есть проблемы.

Я не думаю, что что-то особенно изменилось для меня после пребывания в Катаре. Это был потрясающий турнир, но это футбол. Футбол – прекрасный вид спорта», – сказал Линекер.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ