Саутгейт решил остаться в сборной Англии (The Telegraph)

решил остаться на посту главного тренера сборной Англии.

По данным The Telegraph, 52-летний специалист еще не уведомил об этом Футбольную ассоциацию Англии (FA), но уже принял решение остаться.

Тренер сборной Англии вернулся домой в прошлое воскресенье и уже поговорил с друзьями и семьей о своем будущем. До чемпионата мира он уже принял решение уйти из сборной, несмотря на результат, из-за большого количества негатива. Но в итоге передумал, обдумав все.

Напомним, на ЧМ-2022 Англия в 1/4 финала проиграла Франции (1:2).

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