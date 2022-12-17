Саутгейт может остаться во главе сборной Англии. Он дал положительные сигналы

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Гарет Саутгейт может остаться во главе сборной Англии.

52-летний специалист дал положительные сигналы и вселил оптимизм в Футбольную ассоциацию Англии (FA), которая рассчитывает на то, что Саутгейт останется – в частности, потому, что у них есть трудности в поиске преемника.

Ожидается, что Саутгейт примет решение о будущем в 2023 году. Изначально источники, близкие к тренеру, были уверены, что он уйдет после ЧМ-2022, но после общения с ним и пристального наблюдения за его поведением в Катаре изменили мнение.

Саутгейт, в частности, позитивно оценивал свою роль и будущее сборной Англии во всех своих разговорах во время чемпионата мира.

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