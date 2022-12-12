Джоуи Бартон: «Не могу поверить, что Саутгейт еще не ушел в отставку. Хватит поощрять неудачи. Время нанять того, кто может победить»

недоволен работой на посту главного тренера сборной Англии.

«Не могу поверить, что Саутгейт еще не ушел в отставку. Два чемпионата мира и домашний чемпионат Европы, которые мы могли/должны были выиграть.

Хватит поощрять неудачи. [Ему] пора уйти. Время нанять того, кто может победить.

Реклама Pizza Hut много лет назад. Этим все сказано», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити» и главный тренер .

Бартон упомянул рекламу Pizza Hut 1990-х годов, в которой Саутгейт снялся вместе с и . Большую часть ролика Саутгейт сидит с бумажным пакетом на голове, пока Уоддл и Пирс высмеивают его промах в серии пенальти в полуфинале Евро-1996. Тогда Англия вылетела с турнира, уступив Германии.

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