Саутгейт хочет остаться в сборной Англии до окончания Евро-2024
Гарет Саутгейт хочет остаться тренером сборной Англии до Евро-2024.
Как пишет Sky Sports, подтверждая информацию The Telegraph, 52-летний специалист решил остаться в сборной Англии. Ожидается, что Саутгейт уведомит Футбольную ассоциацию Англии (FA) о своем решении до Рождества.
Тренер планирует отработать контракт, действующий до окончания Евро-2024, полностью.
Под руководством Саутгейта сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018 и сыграла в финале Евро-2020. На ЧМ-2022 Англия в 1/4 финала проиграла Франции (1:2).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии