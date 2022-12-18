Саутгейт хочет остаться в сборной Англии до окончания Евро-2024

хочет остаться тренером сборной Англии до Евро-2024.

Как пишет Sky Sports, подтверждая информацию The Telegraph, 52-летний специалист решил остаться в сборной . Ожидается, что Саутгейт уведомит Футбольную ассоциацию Англии (FA) о своем решении до Рождества.

Тренер планирует отработать контракт, действующий до окончания , полностью.

Под руководством Саутгейта сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018 и сыграла в финале Евро-2020. На ЧМ-2022 Англия в 1/4 финала проиграла Франции (1:2).

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