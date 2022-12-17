Лионель Скалони: «Надеемся, что выиграем трофей, если это последний матч Месси на ЧМ. Какой сценарий может быть лучше?»

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Главный тренер сборной Аргентины надеется, что Лионель Месси выиграет чемпионат мира.

В финале ЧМ-2022 южноамериканцы сыграют с Францией. Матч состоится завтра, 18 декабря.

«К нашему матчу мы готовимся исходя из того, как, по нашему мнению, они будут играть и как будем играть мы.

Что насчет Месси? Будем надеяться, что, если это будет последний матч Лео, мы сможем выиграть трофей. Это было бы великолепно, и главное – наслаждаться этим. Какой сценарий может быть лучше, чем победа в финале чемпионата мира?» – сказал Лионель Скалони

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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