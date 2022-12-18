Бензема не понял, почему ему сказали уехать из сборной Франции и никого не вызвали

У Карима Бензема конфликт с и другими тренерами сборной Франции.

Как пишет L’Équipe, у Дешама и Бензема вновь появились недопонимания. Им придется встретиться, чтобы обсудить ситуацию. Такое уже случалось перед Евро-2020 – тогда после встречи с тренером форвард « » вернулся в сборную, за которую не играл с 2015 года.

Окружение Бензема с непониманием отнеслось к действиям тренерского штаба сборной Франции после того, как Карим получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022.

Несмотря на травму, Бензема хотел остаться в расположении сборной на . Это давало бы ему шанс сыграть на турнире, о котором он мечтал много лет. Бензема не понял, почему тренерский штаб сборной решил отправить его в расположение «Реала», учитывая тот факт, что Дешам никого не вызвал вместо него.

Отмечается, что после отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции улучшилась.

Вчера стало известно, что нападающий отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на финал.

Сегодня сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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