не знает, прилетит ли на финал ЧМ-2022.

– Будет ли Карим Бензема, получивший травму перед турниром, присутствовать на финале в Дохе?

– Если я не отвечу, вы скажете, что я разозлился, поэтому я немного поясню.

Перед турниром было несколько игроков, получивших травмы, и Карим в их числе. С того момента у меня в распоряжении есть 24 футболиста. Задавать такой вопрос в лучшем случае неловко по отношению к ним.

Я не занимаюсь приглашением травмированных или бывших игроков сборной [на финал]. Кто-то из них будет там, кто-то нет, я не знаю», – заявил тренер французской сборной.

Франция сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2022 завтра, 18 декабря.

Макрон хочет, чтобы Бензема, Канте и Погба прилетели на финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция

Бензема не хотел покидать сборную Франции после травмы. Он считает, что Дешам намекнул ему: «Жаль, что тебе придется уехать»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ