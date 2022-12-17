отказал президенту Франции в посещении финального матча .

Нападающий « » отклонил приглашение президента страны Эммануэля Макрона посетить решающий матч турнира между сборными Франции и .

У Бензема была возможность отправиться в Доху вместе с Макроном на президентском самолете, но он, как и Лоран Блан, Зинедин Зидан, а также Мишель Платини, отклонил это предложение.

При этом источники ESPN отмечают, что Бензема «полностью поддерживает команду и хочет, чтобы она выиграла титул, который в некотором роде будет принадлежать и ему».

Напомним, футболист получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке .

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