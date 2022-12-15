Бензема не просил «Реал» отпустить его на финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной

не просил «Реал» отпустить его на финал ЧМ-2022.

Сообщалось, что мадридский клуб готов отпустить нападающего на финал , в котором встретятся сборные Франции и .

По данным RMC Sport, Бензема не просил тренера «Реала» Карло Анчелотти разрешить ему поехать в Катар. В связи с этим никаких решений по этому вопросу принято не было.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной .

Карим вернулся к тренировкам в субботу, спустя три недели после получения травмы.

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