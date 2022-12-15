Бензема не просил «Реал» отпустить его на финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной
Карим Бензема не просил «Реал» отпустить его на финал ЧМ-2022.
Сообщалось, что мадридский клуб готов отпустить нападающего на финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины.
По данным RMC Sport, Бензема не просил тренера «Реала» Карло Анчелотти разрешить ему поехать в Катар. В связи с этим никаких решений по этому вопросу принято не было.
Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной Франции.
Карим вернулся к тренировкам в субботу, спустя три недели после получения травмы.
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