Бензема может приехать на финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной. «Реал» разрешил
Нападающий «Реала» Карим Бензема может приехать на финал ЧМ-2022 с участием Франции.
Как пишет As, мадридский клуб разрешил форварду отправиться в Катар, если он этого захочет. Решение зависит от самого Бензема, «Реал» не будет ему препятствовать.
Если Франция победит, у Карима будет возможность получить медаль вместе с остальными игроками команды.
Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной Франции.
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