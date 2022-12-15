Бензема может приехать на финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной. «Реал» разрешил

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Нападающий «Реала» Карим Бензема может приехать на финал ЧМ-2022 с участием Франции.

Как пишет As, мадридский клуб разрешил форварду отправиться в Катар, если он этого захочет. Решение зависит от самого Бензема, «Реал» не будет ему препятствовать.

Если Франция победит, у Карима будет возможность получить медаль вместе с остальными игроками команды.

Напомним, Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022 и не смог выступить на турнире. Дидье Дешам не вызвал игрока ему на замену, поэтому форвард остается в заявке сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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