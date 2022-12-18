Погба поддержал сборную Франции: «В финалах не играют, их выигрывают! Передаю вам все мои силы»

поддержал сборную Франции перед финалом ЧМ-2022.

Сегодня команда Дидье Дешама сыграет с в финале турнира.

«Хорошо, парни. Ребята, вы второй раз в финале чемпионата мира. Подряд. Я передаю вам всю мою поддержку, все мои силы. И вы знаете, что в финалах не играют, их выигрывают!

Желаю вам всего наилучшего. Удачи. Вперед, синие», – сказал полузащитник « » в видео, опубликованном в твиттере сборной Франции.

Погба пропускает из-за травмы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

После травм Погба, Бензема и Люки Эрнандеса Франция стала даже круче. Как это?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ