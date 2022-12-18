Погба поддержал сборную Франции: «В финалах не играют, их выигрывают! Передаю вам все мои силы»
Поль Погба поддержал сборную Франции перед финалом ЧМ-2022.
Сегодня команда Дидье Дешама сыграет с Аргентиной в финале турнира.
«Хорошо, парни. Ребята, вы второй раз в финале чемпионата мира. Подряд. Я передаю вам всю мою поддержку, все мои силы. И вы знаете, что в финалах не играют, их выигрывают!
Желаю вам всего наилучшего. Удачи. Вперед, синие», – сказал полузащитник «Ювентуса» в видео, опубликованном в твиттере сборной Франции.
Погба пропускает ЧМ-2022 из-за травмы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.
После травм Погба, Бензема и Люки Эрнандеса Франция стала даже круче. Как это?
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Опрос
Аргентина1.95
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей за верный прогноз на ЧМ!
Франция1.95
Знаете, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей за верный прогноз на ЧМ!
Комментарии