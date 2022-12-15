Макрон хочет, чтобы Бензема, Канте и Погба прилетели на финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция

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Президент Франции Эммануэль Макрон желает видеть Карима Бензема на финале ЧМ-2022.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера отметила, что глава государства хотел бы, чтобы пропустившие чемпионат из-за травм футболисты присутствовали на стадионе во время игры сборной с Аргентиной. Речь идет как о Бензема («Реал»), так и о Нголо Канте («Челси») и Поле Погба («Ювентус»).

«Я знаю, что он этого хочет. План в разработке. Посмотрим, что удастся сделать с точки зрения логистики, обеспечения.

Но желание президента – чтобы они присутствовали, приняли участие в этом приключении», – сказала Удеа-Кастера.

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