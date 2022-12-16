Люка Эрнандес из-за запрета «Баварии» не полетит на финал ЧМ-2022. «Юве» не хочет отпускать Погба

и Поль Погба не полетят на финал ЧМ-2022.

Французский защитник «Баварии» получил травму в матче 1-го тура группового этапа турнира в Катаре против Австралии (4:1) и недавно перенес операцию на колене.

В Мюнхене считают, что 6-часовой перелет в Катар не будет способствовать восстановлению игрока. Однако в случае победы Франции в финале игрока отпустят на празднование в Париж.

« » также не хочет отпускать полузащитника на финал турнира в Катаре. 29-летний полузащитник перенес операцию на колене в сентябре, а затем получил травму бедра.

Погба заявил одноклубникам, что хотел бы отправиться на финал чемпионата мира, но в «Юве» не готовы отпустить хавбека, пока он восстанавливается от травмы.

Франция встретится с Аргентиной в финале ЧМ-2022 в воскресенье, 18 декабря.

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