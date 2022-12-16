Варан и Конате простудились перед финалом ЧМ. Упамекано и Рабьо чувствуют себя лучше, Коман еще не тренируется

Еще два игрока сборной Франции простудились перед финалом .

Как пишет RMC Sport, простудились защитники и .

Пока ситуацию не считают критической, но штаб сборной Франции будет внимательно следить за состоянием здоровья этих игроков.

Сегодня вечером команда проведет тренировку. К этому моменту должно появиться больше информации о проблемах Варана и Конате со здоровьем.

L’Équipe добавляет, что у Варана симптомы болезни проявляются довольно легко. У Конате они более выражены.

В начале недели простудились Дайо Упамекано и Адриен Рабьо – они не сыграли с Марокко в полуфинале. Сейчас они чувствуют себя гораздо лучше. В четверг они тренировались.

пропустил вчерашнее занятие. Ему стало лучше, но вряд ли он будет тренироваться со сборной Франции сегодня.

Отмечается, что игроки сборной не сдавали тесты на коронавирус.

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