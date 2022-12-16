Варан и Конате простудились перед финалом ЧМ. Упамекано и Рабьо чувствуют себя лучше, Коман еще не тренируется
Еще два игрока сборной Франции простудились перед финалом ЧМ-2022.
Как пишет RMC Sport, простудились защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате.
Пока ситуацию не считают критической, но штаб сборной Франции будет внимательно следить за состоянием здоровья этих игроков.
Сегодня вечером команда проведет тренировку. К этому моменту должно появиться больше информации о проблемах Варана и Конате со здоровьем.
L’Équipe добавляет, что у Варана симптомы болезни проявляются довольно легко. У Конате они более выражены.
В начале недели простудились Дайо Упамекано и Адриен Рабьо – они не сыграли с Марокко в полуфинале. Сейчас они чувствуют себя гораздо лучше. В четверг они тренировались.
Кингсли Коман пропустил вчерашнее занятие. Ему стало лучше, но вряд ли он будет тренироваться со сборной Франции сегодня.
Отмечается, что игроки сборной Франции не сдавали тесты на коронавирус.
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