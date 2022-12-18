Сильвестр о команде из финалистов ЧМ: «10 французов и Месси вместо Жиру. А представьте, как хороша была бы Франция с Бензема, Погба, Канте, Нкунку и Люкой»

Экс-защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр высказался о силе команды.

– Франции не хватает пятерых ключевых футболистов, представьте, как хороша была бы эта команда с , , , и Кристофером Нкунку. Это было бы просто безумие.

– Если составить команду из футболистов и Франции, какой она будет?

– В воротах Льорис, в защите – Тео, Варан, Упамекано, Кунде. Я вообще считаю, что в стартовом составе были бы 10 французов и Месси. Я бы убрал Жиру и поставил Месси на его место, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

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