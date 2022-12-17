«Хакими очень громко говорил Инфантино: «Вы поступаете с нами так 2-й матч подряд». Сотрудники ФИФА говорили стереть эти кадры». Журналист SVT о защитнике Марокко
Стали известны новые подробности происшествия с участием Ашрафа Хакими и главы ФИФА.
«Хакими говорил очень, очень громко: «Вы поступаете с нами таким образом второй матч подряд, да что с вами не так?»
Сотрудники ФИФА хотели, чтобы мы стерли эти кадры. Понятно, что это неприятные сцены для них, но немного наивно полагать, что дюжина журналистов не напишет о том, что видела.
Потом Инфантино вышел из тоннеля и был освистан толпой. Пожалуй, не самый приятный момент для него, хотя он повел себя как профессионал», – отметил шведский журналист Йохан Кючюкаслан.
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