Стали известны новые подробности происшествия с участием и главы ФИФА.

«Хакими говорил очень, очень громко: «Вы поступаете с нами таким образом второй матч подряд, да что с вами не так?»

Сотрудники ФИФА хотели, чтобы мы стерли эти кадры. Понятно, что это неприятные сцены для них, но немного наивно полагать, что дюжина журналистов не напишет о том, что видела.

Потом Инфантино вышел из тоннеля и был освистан толпой. Пожалуй, не самый приятный момент для него, хотя он повел себя как профессионал», – отметил шведский журналист Йохан Кючюкаслан.

Хакими кричал на Инфантино в тоннеле, критикуя катарского судью после игры Марокко с Хорватией

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