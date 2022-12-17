Хакими стал лучшим по отборам на ЧМ-2022 – 27. Модрич на 2-м месте
Ашраф Хакими – лучший по отборам на чемпионате мира-2022.
У защитника сборной Марокко 27 отборов, 24 – у хорвата Луки Модрича. По 16 отборов у Матео Ковачича, Джуда Беллингема и Софьяна Амрабата.
Последним игроком, сделавшим больше отборов на одном чемпионате мира, чем Хакими, был Хавьер Маскерано на ЧМ-2014 (30).
А единственным африканцем, сделавшим больше отборов на одном ЧМ, был сенегалец Омар Даф на ЧМ-2002 (33).
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