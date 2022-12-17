Хакими стал лучшим по отборам на ЧМ-2022 – 27. Модрич на 2-м месте

– лучший по отборам на чемпионате мира-2022.

У защитника сборной Марокко 27 отборов, 24 – у хорвата . По 16 отборов у , и .

Последним игроком, сделавшим больше отборов на одном чемпионате мира, чем Хакими, был на ЧМ-2014 (30).

А единственным африканцем, сделавшим больше отборов на одном ЧМ, был сенегалец на ЧМ-2002 (33).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ