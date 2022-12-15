Мбаппе – Хакими после победы Франции над Марокко: «Не грусти, брат. Все гордятся тем, чего вы добились. Вы сотворили историю»
Килиан Мбаппе обратился к Ашрафу Хакими после выхода Франции в финал ЧМ-2022.
Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.
«Два финала чемпионата мира подряд. 🇫🇷
Не грусти, брат. Все гордятся тем, чего вы добились. Вы сотворили историю», – написал Мбаппе, отметив аккаунт партнера по «ПСЖ».
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