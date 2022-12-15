Мбаппе – Хакими после победы Франции над Марокко: «Не грусти, брат. Все гордятся тем, чего вы добились. Вы сотворили историю»

обратился к после выхода Франции в финал .

Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Два финала чемпионата мира подряд. 🇫🇷

Не грусти, брат. Все гордятся тем, чего вы добились. Вы сотворили историю», – написал Мбаппе, отметив аккаунт партнера по «ПСЖ».

Мбаппе и Хакими обменялись майками, Жиру обнял давнего партнера Реграги. Сколько же тепла у Франции с Марокко

«Придется уничтожить друга». Хакими – бро Мбаппе в «ПСЖ»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ