Мбаппе – Хакими после победы Франции над Марокко: «Не грусти, брат. Все гордятся тем, чего вы добились. Вы сотворили историю»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 соцсети Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Футбол

Килиан Мбаппе обратился к Ашрафу Хакими после выхода Франции в финал ЧМ-2022.

Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Два финала чемпионата мира подряд. 🇫🇷

Не грусти, брат. Все гордятся тем, чего вы добились. Вы сотворили историю», – написал Мбаппе, отметив аккаунт партнера по «ПСЖ».

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