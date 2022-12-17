Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими накричал на президента ФИФА Джанни Инфантино.

После матча африканской команды с Хорватией (1:2) за третье место на журналист NOS Том Эгберс стал свидетелем того, как Хакими в подтрибунном помещении критиковал главного судью Абдуррахмана Аль-Джассима за решение не назначать пенальти в ворота хорватов в одном из эпизодов.

«Между ними было меньше пяти сантиметров. Повысив голос, он высказывал Инфантино претензии по поводу судьи. На это больно было смотреть», – отметил Эгберс.

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