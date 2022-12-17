Флик о вратарях в сборной Германии: «Тер Стеген и Трапп получат шанс в 2023-м. Для Нойера важно набрать форму»

высказался о вратарской позиции в сборной Германии.

Основной вратарь национальной команды ранее сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

«Марк-Андре тер и получат шанс показать, на что они способны в 2023 году. У нас высококлассные игроки на этой позиции.

Для Нойера важно снова набрать форму и вернуться на свой уровень», – сказал главный тренер сборной .

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