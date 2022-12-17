Роналдиньо о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «У них был состав, дриблинг, скорость, но не хватило веры в себя. Команда растерялась в серии пенальти»
Роналдиньо прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ-2022.
В 1/4 финала турнира в Катаре бразильцы проиграли Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).
– Что случилось с бразильской командой? Наверняка, вы со своими коллегами уже это обсудили на трибуне?
– Команда Тите имела все для успеха – состав, дриблинг, скорость, тактические наработки, но им не хватило самого главного – веры в себя.
Это проявилось в серии пенальти. У меня сложилось впечатление, что команда растерялась в тот момент. Как будто им сказали: стоп! Так бывает в футболе.
Просто в этот день они не могли выиграть и понимали это. Для любого болельщика такой итог горький, даже сложно представить, что чувствовали игроки.
– Рыдали на поле…
– И я бы рыдал. Нельзя прятать эмоции, – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
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