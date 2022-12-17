Бускетс не дал окончательного ответа «Интер Майами». Он ждет, что решит Месси

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Серджи Бускетс может продлить контракт с «Барселоной» или перейти в «Интер Майами».

34-летний хавбек, ранее завершивший карьеру в сборной Испании, думает о своем будущем, сообщает Mundo Deportivo.

Бускетс провел переговоры с «Интер Майами», контакты продолжатся в ближайшие недели. Но он не дал окончательного ответа.

Одна из причин – Лионель Месси и его будущее. Сообщалось, что форвард «ПСЖ» также может перейти в «Интер Майами».

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