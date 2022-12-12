Бускетс близок к уходу из сборной Испании. На капитана повлияли смена тренера и вылет от Марокко (Relevo)
Полузащитник Серджи Бускетс склоняется к уходу из сборной Испании.
Хавбек, представляющий «Барселону», собирался еще поиграть в Лиге наций, но после поражения от Марокко на ЧМ-2022 и смены главного тренера близок к тому, чтобы поменять планы и покинуть национальную команду.
Капитан сборной Испании повторил рекорд страны по играм на чемпионате мира – у него, как и у Икера Касильяса и Серхио Рамоса, 17 матчей.
Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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