Бускетс близок к уходу из сборной Испании. На капитана повлияли смена тренера и вылет от Марокко (Relevo)

Полузащитник Серджи Бускетс склоняется к уходу из сборной Испании.

Хавбек, представляющий «Барселону», собирался еще поиграть в Лиге наций, но после поражения от на и смены главного тренера близок к тому, чтобы поменять планы и покинуть национальную команду.

Капитан сборной Испании повторил рекорд страны по играм на чемпионате мира – у него, как и у Икера Касильяса и Серхио Рамоса, 17 матчей.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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