Жиру может не выйти в старте против Аргентины. На тренировке вместо него играл Тюрам
Выход Оливье Жиру в стартовом составе на финал ЧМ-2022 с Аргентиной под вопросом.
Как отмечает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, дело в проблеме форварда с коленом.
Отмечается, что на вечерней тренировке сборной Франции вместо Жиру наигрывался Маркус Тюрам.
Напомним, Жиру пять раз выходил в стартовом составе Франции на чемпионате мира в Катаре и забил четыре гола.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии