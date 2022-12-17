Выход Оливье Жиру в стартовом составе на финал с под вопросом.

Как отмечает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, дело в проблеме форварда с коленом.

Отмечается, что на вечерней тренировке сборной Франции вместо Жиру наигрывался .

Напомним, Жиру пять раз выходил в стартовом составе Франции на чемпионате мира в Катаре и забил четыре гола.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ