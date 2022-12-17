Жиру может не выйти в старте против Аргентины. На тренировке вместо него играл Тюрам

Теги Боруссия Менхенгладбах Милан Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Оливье Жиру Маркус Тюрам Футбол

Выход Оливье Жиру в стартовом составе на финал ЧМ-2022 с Аргентиной под вопросом.

Как отмечает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe, дело в проблеме форварда с коленом.

Отмечается, что на вечерней тренировке сборной Франции вместо Жиру наигрывался Маркус Тюрам.

Напомним, Жиру пять раз выходил в стартовом составе Франции на чемпионате мира в Катаре и забил четыре гола.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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