FIFPro о 32 участниках клубного ЧМ: «Решение недальновидное и принято в одностороннем порядке. Могут быть серьезные последствия»

В FIFPro раскритиковали решение расширить число участников клубного чемпионата мира до 32.

О предстоящих изменениях ранее сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«FIFPro с удивлением отметила принятие решения, которое может иметь серьезные последствия и усилить давление на игроков с точки зрения их состояния и занятости.

Несмотря на договоренность, достигнутую FIFPro с ФИФА на прошлой неделе, о том, что совместные переговоры по календарю международных матчей пройдут до конгресса ФИФА в марте 2023 года, данное решение было принято в одностороннем порядке без серьезных консультаций с игроками, не говоря уже о согласовании.

Решения об увеличении размаха турнира без соответствующей защиты игроков являются недальновидными. Они показывают, что ключевые заинтересованные стороны не участвуют должным образом в принятии решений, даже когда речь идет о фундаментальных правах», – сказано в заявлении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

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