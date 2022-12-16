Клубный ЧМ пройдет в Марокко в феврале 2023-го. Сыграют «Реал», «Фламенго» и еще 5 клубов

Чемпионат мира среди клубов пройдет в Марокко в 2023 году.

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. Турнир пройдет с 1 по 11 февраля.

В нем примут участие « » (Испания), « » (Бразилия), « » (Саудовская Аравия), «Аль‑Ахли» (Египет), « » (Новая Зеландия), « » (США) и « » (Марокко).

Действующий победителем турнира является «Челси».

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