Клубный ЧМ пройдет в Марокко в феврале 2023-го. Сыграют «Реал», «Фламенго» и еще 5 клубов
Чемпионат мира среди клубов пройдет в Марокко в 2023 году.
Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино. Турнир пройдет с 1 по 11 февраля.
В нем примут участие «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль‑Хилаль» (Саудовская Аравия), «Аль‑Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США) и «Видад» (Марокко).
Действующий победителем турнира является «Челси».
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