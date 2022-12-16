Клубам АПЛ не присылали официальные документы о новом формате клубного ЧМ. Президент ФИФА объявил, что будет 32 команды

Командам АПЛ ничего неизвестно о планах по новому формату клубного ЧМ.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 клуба.

Как пишет журналист BBC Sport Саймон Стоун, команды Премьер-лиги не получили официальных документов относительно изменений в клубном ЧМ.

При этом клубы ожидают, что необходимые договоренности о новом формате будут достигнуты до подписаний бумаг.

Недавно появилась информация о нежелании топ-клубов Европы участвовать в обновленном клубном чемпионате мира.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ