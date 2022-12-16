Клубам АПЛ не присылали официальные документы о новом формате клубного ЧМ. Президент ФИФА объявил, что будет 32 команды
Командам АПЛ ничего неизвестно о планах ФИФА по новому формату клубного ЧМ.
Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 клуба.
Как пишет журналист BBC Sport Саймон Стоун, команды Премьер-лиги не получили официальных документов относительно изменений в клубном ЧМ.
При этом клубы ожидают, что необходимые договоренности о новом формате будут достигнуты до подписаний бумаг.
Недавно появилась информация о нежелании топ-клубов Европы участвовать в обновленном клубном чемпионате мира.
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