Буланова о Радимове: «Благодарна бывшему мужу, он не стал отделять меня от профессии. Есть мужчины, которые говорят: «Нет, будешь сидеть дома»

Певица Татьяна Буланова рассказала об отношении к ее работе.

«Я благодарна своему бывшему супругу за то, что он не стал отделять меня от моей профессии. Хотя я могла не работать, он был состоятельным человеком.

Есть мужчины, которые говорят: «Нет, ты будешь сидеть дома». Еще и профессия у меня такая, что далеко не всем нравится.

Но благодаря его такой лояльности к моей работе все это у меня продолжалось и продолжается», – сказала Буланова.

Поп-исполнительница и бывший полузащитник « » развелись в 2016 году. Брак был заключен в 2005-м.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ