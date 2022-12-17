Буланова о Радимове: «Благодарна бывшему мужу, он не стал отделять меня от профессии. Есть мужчины, которые говорят: «Нет, будешь сидеть дома»
Певица Татьяна Буланова рассказала об отношении Владислава Радимова к ее работе.
«Я благодарна своему бывшему супругу за то, что он не стал отделять меня от моей профессии. Хотя я могла не работать, он был состоятельным человеком.
Есть мужчины, которые говорят: «Нет, ты будешь сидеть дома». Еще и профессия у меня такая, что далеко не всем нравится.
Но благодаря его такой лояльности к моей работе все это у меня продолжалось и продолжается», – сказала Буланова.
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