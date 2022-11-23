Владислав Радимов: «Вполне вероятно, что Аргентина не выйдет из группы ЧМ-2022, если продолжит играть с такой обороной»

допустил, что сборная Аргентины может не выйти из группы на .

Южноамериканская команда проиграла (1:2) в первом матче турнира.

– Насколько вероятен невыход из группы?

– Очень. Конечно, хочется посмотреть сейчас соперников. Но на бумаге и мексиканцы должны быть очень хорошие, как и обычно на последних чемпионатах мира, и поляки не такой подарок.

Судя по игре Аргентины, если они также продолжат играть с такой обороной, то вполне вероятно, что они не выйдут», – сказал бывший полузащитник сборной России в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

Следующий матч сборной Аргентины запланирован 26 ноября против команды .

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.