Владислав Радимов: «Вполне вероятно, что Аргентина не выйдет из группы ЧМ-2022, если продолжит играть с такой обороной»
Владислав Радимов допустил, что сборная Аргентины может не выйти из группы на ЧМ-2022.
Южноамериканская команда проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2) в первом матче турнира.
– Насколько вероятен невыход сборной Аргентины из группы?
– Очень. Конечно, хочется посмотреть сейчас соперников. Но на бумаге и мексиканцы должны быть очень хорошие, как и обычно на последних чемпионатах мира, и поляки не такой подарок.
Судя по игре Аргентины, если они также продолжат играть с такой обороной, то вполне вероятно, что они не выйдут», – сказал бывший полузащитник сборной России в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».
Следующий матч сборной Аргентины запланирован 26 ноября против команды Мексики.
«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.
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