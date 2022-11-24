Владислав Радимов: «ЧМ – это круто, но в Самаре мне подарили ведро раков. Даже не могу объяснить, как я рад!»

рассказал о поездке на матч Фонбет Кубка России в Самару.

В 5-м туре группового турнира Кубка России «Крылья Советов» обыграли «Спартак».

«Чемпионат мира – это, конечно, круто, но появилась возможность приехать в Самару на матч. С удовольствием согласился сразу!

Этот город в свое время мне помог. Болельщики относятся ко мне с теплотой, очень рад приехать на этот стадион.

Мне еще подарили ведро раков, даже не могу объяснить, как я рад этому!» – сказал экс-полузащитник .

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