Судья Фраппар, оперная певица и робот-оператор полетят с Макроном на финал ЧМ-2022 на президентском самолете
Эммануэль Макрон пригласил гостей на финал чемпионата мира.
Президент Франции в воскресенье полетит в Катар на матч между сборной своей страны и командой Аргентины. Вместе с ним на президентском самолете на игру отправятся несколько гостей.
В их числе – Стефани Фраппар, ставшая первой женщиной-арбитром матча мужского чемпионата мира. Француженка обслужила игру сборных Германии и Коста-Рики (4:2).
Также на матч приглашена оперная певица Фарра Эль-Дибани, исполнившая «Марсельзу» на церемонии в честь переизбрания Макрона президентом Франции. Она может спеть гимн Франции на поле перед началом игры.
Кроме того, с собой они возьмут произведенного во Франции робота-оператора. Он позволит ребенку, находящемуся в больнице в Аргентине, смотреть чемпионат мира с такого ракурса, будто он находится у кромки поля.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии