Судья Фраппар, оперная певица и робот-оператор полетят с Макроном на финал ЧМ-2022 на президентском самолете

Эммануэль Макрон пригласил гостей на финал чемпионата мира.

Президент Франции в воскресенье полетит в Катар на матч между сборной своей страны и командой Аргентины. Вместе с ним на президентском самолете на игру отправятся несколько гостей.

В их числе – , ставшая первой женщиной-арбитром матча мужского чемпионата мира. Француженка обслужила игру сборных Германии и Коста-Рики (4:2).

Также на матч приглашена оперная певица Фарра Эль-Дибани, исполнившая «Марсельзу» на церемонии в честь переизбрания Макрона президентом Франции. Она может спеть гимн Франции на поле перед началом игры.

Кроме того, с собой они возьмут произведенного во Франции робота-оператора. Он позволит ребенку, находящемуся в больнице в , смотреть чемпионат мира с такого ракурса, будто он находится у кромки поля.

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