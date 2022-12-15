Макрон после победы Франции в полуфинале ЧМ-2022: «Марокко играло очень хорошо. Хочу сказать их народу, что это отличная команда»

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил сборную Марокко после полуфинала .

Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) и вышла в финал чемпионата мира.

«Марокко играло очень хорошо. Хочу сказать народу , что у них отличная команда... Я говорю это по-дружески», – сказал политик.

Сообщалось, что после матча Макрон зашел в раздевалку сборной Марокко и назвал Софьяна Амрабата лучшим полузащитником турнира перед всей командой.

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