Макрон после победы Франции в полуфинале ЧМ-2022: «Марокко играло очень хорошо. Хочу сказать их народу, что это отличная команда»
Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил сборную Марокко после полуфинала ЧМ-2022.
Вчера сборная Франции выиграла у Марокко (2:0) и вышла в финал чемпионата мира.
«Марокко играло очень хорошо. Хочу сказать народу Марокко, что у них отличная команда... Я говорю это по-дружески», – сказал политик.
Сообщалось, что после матча Макрон зашел в раздевалку сборной Марокко и назвал Софьяна Амрабата лучшим полузащитником турнира перед всей командой.
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