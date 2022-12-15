Эммануэль Макрон: «Франция – фаворит финала ЧМ-2022. Мы победим и в матче будет много голов, думаю»

Эммануэль Макрон считает Францию фаворитом в финале ЧМ-2022.

«Я думаю, что мы фавориты, но с каждой игрой играет все лучше, так что это команда, которая сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна.

Я жду, когда Рабьо снова будет в форме, потому что, пусть мы хорошо сыграли с Марокко, многое зависит от состава. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов, смогу сказать точнее в воскресенье утром», – сказал президент в интервью L’Equipe.

Франция сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2022 в воскресенье, 18 декабря.

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