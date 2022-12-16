Платини отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022

Бывший глава УЕФА Мишель Платини не будет присутствовать на финале ЧМ-2022.

Президент Франции пригласил экс-игрока французской сборной на финальный матч, но получил отказ.

Напомним, финал ЧМ-2022, где сыграют Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря.

Организаторы ЧМ-2022 не пригласили Платини на турнир. Он голосовал за Катар при выборе страны-хозяйки

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