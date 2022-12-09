Месси, Альварес, ван Дейк и Гакпо выйдут с первых минут в матче Нидерланды – Аргентина

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Нидерландов.

: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, де Рон, де Йонг, Депай, Бергвейн, Гакпо.

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Мартинес, Акунья, Де Поль, Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альварес.

сыграет с Нидерландами в 1/4 финала .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.