Маурисио Почеттино: «Аргентине нужен Месси, но и Лионелю нужно, чтобы остальные 10 игроков сражались за него в каждом моменте»

считает, что игроки Аргентины должны сражаться за .

«Я разговаривал с Марио Кемпесом (чемпион мира 1978 года в составе Аргентины – прим.) и Хорхе Вальдано (чемпион мира 1986 года в составе Аргентины – прим.) именно об этом. Мне кажется, что это похожая история. В 1986 году команда поняла, что если они построят команду вокруг лучшего игрока в мире, тогда это был Марадона, а сейчас – Месси, то все будет возможно.

По-моему, это самое важное в нынешней сборной Аргентины, и именно поэтому она сыграет в финале в воскресенье. Потому что игроки полностью понимают свою задачу: когда у тебя в команде есть Месси, ты должен сражаться за него.

Когда мяч у тебя, ты должен отдать его Месси как можно быстрее, чтобы он мог что-то создать. Поэтому игроки знают, что им нужно делать в каждый момент, чтобы дать Месси все необходимое для решающего момента, как это было во вторник вечером против Хорватии.

Конечно, Аргентине нужен Месси, но и Месси нужно, чтобы остальные 10 игроков боролись за него в каждом моменте. Это один из ключевых моментов этой команды. То, как все они верят, что, играя ради Месси, они могут выиграть чемпионат мира.

Видно, что игроки выкладываются на 120 процентов, чтобы сделать это. Разные игроки: Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, , они отдают все, что у них есть, и даже больше, и делают это ради Месси. Они отдают все, потому что это их мечта, они очень близки. Они знают, что все возможно, ведь у них есть Месси», – написал бывший тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» в колонке для The Athletic.

сыграет с Францией в финале в воскресенье, 18 декабря.

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