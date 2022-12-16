Маурисио Почеттино: «Победы Месси на ЧМ хочет каждый, кто любит футбол. Лео мечтает об этом»
Маурисио Почеттино считает, что все любители футбола хотят победы Лионеля Месси на ЧМ.
«Я аргентинец, я играл за Аргентину, и в детстве я всегда мечтал выиграть чемпионат мира.
Месси ничем не отличается. Я очень хорошо знаю, что он мечтает поднять этот трофей. Все в Аргентине и, как я думаю, каждый человек, который любит футбол, хочет, чтобы в воскресенье Месси это сделал. Потому что Месси – это и есть футбол. И, как он сказал, это будет его последняя игра на чемпионатах мира», – написал бывший тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» в колонке для The Athletic.
Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и Аргентина, состоится в воскресенье, 18 декабря.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии