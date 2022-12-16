Почеттино о «ПСЖ»: «Неймару и Мбаппе важно чувствовать себя звездами, как и Месси. Иногда футболисты в клубе не понимают, на кого из них играть»

Маурисио Почеттино высказался об игре , и Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Трудно сравнивать сборную с «ПСЖ». В клубе и Неймару тоже нужна свобода, им важно чувствовать себя звездами. И иногда другим футболистам было сложно понять, играть на Месси, на Мбаппе или на Неймара.

Мбаппе необходимо, чтобы за ним стояла команда, чтобы они играли на него, но это же необходимо Неймару и Месси. Именно поэтому все они являются лидерами в своих национальных командах.

Все знают, что когда эти трое вместе, на поле могут происходить удивительные, невероятные вещи. Но, конечно, нелегко найти правильный баланс», – написал бывший тренер « » и «Тоттенхэма» в колонке для The Athletic.

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