Комментатор «Матч ТВ» Трушечкин о цензуре: «А почему вы считаете, что это плохо? Лучше нас делают ограничение и самоограничение, а не любые формы вседозволенности»

Комментатор « » высказался об ограничениях в эфире.

– Вы давно не обновляли твиттер, в отличие от практически всех коллег у вас нет телеграм-канала – почему не пишете туда?

– Все эти мелкие и легкодоступные форматы самовыражения – очень опасная штука. В них ты пишешь слишком много вещей, о которых потом жалеешь. Стараюсь себя ограничивать и сдерживать.

Есть сайт Sportbox, где я могу написать какую-то колонку или текст и изложить свои мысли на футбольную тему. Более систематически и спокойно, чем в телеграме.

Для меня это принципиальный момент: я отказался от ведения соцсетей и не собираюсь к этому возвращаться.

– До определенного момента вы активно тот же твиттер вели.

– Вел. Но есть такое изречение: «Я часто жалел о словах, которые сказал, но ни разу не пожалел о словах, которые оставил при себе». Дико мудрое высказывание. Оно помогает, если хочешь отказаться от соцсетей. Мне помогло.

– Хорошо, а ютуб? Наверняка же звали – не просто в гости, а как автора.

– Звали, но тоже не планирую туда заходить.

– Хотя стопов там намного меньше – и в форматах, и в свободе высказывания.

– А почему вы считаете, что стопы – это плохо? Лучше нас делают ограничение и самоограничение, а не любые формы нашей вседозволенности.

– На творчество это тоже распространяется?

– А что я создаю?

– Каждый матч – импровизационный спектакль у микрофона. Вы должны рассказать то, что видите на поле, при этом чтобы было уместно, в меру эмоционально. Это творчество, на мой взгляд.

– Согласен, но чтобы красиво спеть, нужно, чтобы музыка красиво звучала. Поэтому комментаторская работа – в том, чтобы твоя работа соответствовала духу игры, которую освещаешь, максимально передать ее ощущения, антураж. А если музыка не звучит – я не могу петь «а капелла».

Есть люди, у которых это получается великолепно. Мой друг Тимур Журавель в промышленных масштабах пилит контент и находит какие-то интересные вещи. Он просто мастерюга, восхищаюсь им! Но мне это, видимо, не дано.

Я стараюсь сосредоточиться именно на футбольном репортаже: когда играют в футбол, включаю микрофон, стараюсь, как могу, «подпевать». Фальшивлю, конечно, но стараюсь подпевать этим мастерам. Остальное – уже не мое, – сказал комментатор, который будет работать на финале .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ