«Пиняев готов играть в большом клубе, в том числе европейском. Он бы заиграл и в «Спартаке». Камоцци о 18-летнем хавбеке
Франко Камоцци высоко оценил перспективы полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
«Думаю, Сергей уже готов играть в большом клубе, в том числе и европейском. Но сейчас это очень непросто сделать.
Пиняев в «Спартаке»? Он бы заиграл и там», – сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В этом сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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